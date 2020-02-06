Агент Бэйла рассказал, сколько еще Гарет пробудет в «Реале»

Агент валлийского вингера «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт рассказал о будущем клиента в клубе и об отношениях игрока с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

«Зидан определенно не собирается избавляться от Бэйла. Гарет в последнее время не попадает в заявку? Об этом вам лучше спросить у мистера Зидана. Гарет доволен своей жизнью в Мадриде. Все в порядке. Он будет играть в «Реале» еще минимум два года. Думаю, у Зидана и Бэйла сейчас все прекрасно», – приводит AS слова Барнетта.

Летом 2019 года между Бэйлом и Зиданом вспыхнул конфликт – тренер открыто говорил о желании выпроводить валлийца из команды.

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с трехочковым отрывом от идущей на второй строчке «Барселоны».

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