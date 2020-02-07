Директор «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал конфликт между капитаном клуба Лионелем Месси и спортивным директором Эриком Абидалем.

«Президент поговорил с Лео и Эриком, все разрешилось внутри клуба. Мы должны работать вместе и быть сплоченными – особенно когда что-то идет не так. Никто не может быть больше, чем клуб. Мы добьемся поставленных целей вместе, будем бороться за победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов», – цитирует Амора Marca.

«Больше, чем клуб» – девиз «Барселоны».

Абидаль заявил, что игроки «Барселоны» высказывались за увольнение Эрнесто Вальверде, но Месси подчеркнул, что поддерживал именно коуча.

Некоторые медиа утверждают, что летом 32-летний Месси покинет клуб.

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