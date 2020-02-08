Лео Месси тащил «Барселону» больше десяти лет. Он резко повзрослел после регресса Роналдиньо, помог Пепу стать легендой за один сезон, пачками собирал «Золотые мячи», доводил «блауграну» до поздних стадий ЛЧ (ни одного вылета в 1/8), а заодно превратился в икону раздевалки и полноценного руководителя клуба. С середины 2010-х Лионель назначал тренеров (и компенсировал их никчемность), одобрял партнеров и крайне редко шел на компромиссы.

Мелкий аргентинский гений полностью извратил девиз «Барсы»: раньше рефрен «Больше, чем клуб» относился ко всей организации, сейчас – к лучшему игроку в истории Каталонии. Каждый барселонский функционер, от спортдира до президента, отчетливо осознает, кто на самом деле главный в «блаугране» и кому всегда нужно угождать. Эго Лео раздулось и вознеслось над «Камп Ноу», но формально Месси из года в год оправдывает и зарплату, и влияние. Он эффективно меняет роли на поле, выдает запредельную статистику по голам/ассистам, освоил мотивационные спичи (подвиг для интроверта) и стабильно приносит безумные деньги. Причем как клубу (маркетинговый образ), так и городу – в качестве туристической достопримечательности.

Лионель Месси, «Барселона»Getty Images

Месси уже лет семь патологически нужнее Барселоне, чем она ему. Это нездоровая ситуация: можно быть крутейшим фронтменом, но нельзя вдолгую тащить сольно. Такое регулярно прокатывает в Примере, где полно мешков, но в ЛЧ каталонцев безжалостно наказывают. Формула проста: как только лидер не в ресурсе, страдает вся команда, которая на него рассчитывает. Отсюда и безвольные вылеты: у аргентинца не пошла игра – можно паковать вещички. Неудивительно, что комната с личными трофеями Лео заполняется быстрее, чем шкаф с чашками «Барсы» – на успех Месси работает весь клуб.

Иногда случались и конфликты. Например, Лионель ругался с Луисом Энрике (тот признал его власть – победили в ЛЧ) и фантастически долго согласовывал актуальный контракт (конечно же, подписали на его условиях). Но прежде грязь не вырывалась наружу: все инсайды публиковали строго испанские медиа, а «Барса» бурлила исключительно внутри.

В этот раз все иначе. Спортивный директор Эрик Абидаль фактически обвинил игроков в сливе Вальверде, и Лео психанул – аргентинец публично попросил назвать фамилии тех, кто не выкладывался. Эрик заткнулся, их с Месси вроде как помирили (хотя кэп был в бешенстве), но местные издания уже в курсе: Лео реально задумался об уходе.

Во-первых, его бесит адское давление: Месси ассоциируют с любыми кризисами «Барсы». Во-вторых, аргентинец так и не понял, почему вместо Гризманна не взяли Неймара, который мечтал вернуться. В-третьих, Лео разочаровала смена Вальверде на Сетьена – форвард якобы верил в Эрнесто. Кроме того, на днях Месси потолкался на тренировке с Тер Штегеном (причина непонятна) и дал понять, что его раздражает политика «Барсы» при Бартомеу – характерные штрихи к нервозности Лионеля.

Марк Андре тер Штеген и Лионель МессиSID

Кажется, пора прощаться. «Барселона» нужно смириться, что она выжала из Лео максимум: приняла его в академию скромным пацаном, довела до основы, помогла стать суперзвездой, а теперь держит монстра, сожравшего философию клуба. Месси мешает «Барсе» развиваться: сложно полноценно прогрессировать и продумывать план Б, когда один человек способен выигрывать целые матчи. «Блауграна» однозначно села на шею Лео. Пришло время слезать, обновлять состав, нанимать элитного тренера, но главное – строить команду, а не механизм по обслуживанию Месси. Лучше расстаться сейчас, чем когда аргентинец станет бесполезным и мегатоксичным ворчуном. Тем более что «Барса» как раз на спаде, так что «эффект Фергюсона» исключен: наоборот, можно зрелищно всплыть со дна без Лео.

Для Месси трансфер в другой суперклуб тоже был бы гиперполезным – в условном «Сити» или «Юве» Лионель сфокусируется на футболе, а не на политике. К тому же ни один гранд так не зависит от лидера, как «Барса» от Лео, поэтому переход частично избавил бы аргентинца от нереального давления.

Конечно, воссоединение с Пепом – самый классный вариант с кучей интриг (Криш был в «МЮ», Месси – в «Сити»; кто быстрее доведет клуб до ЛЧ – Лионель или КриРо?; как Лео сыграется с корешем Агуэро?), но тут важен сам факт ухода, а не финальная точка. Месси явно устал от стагнирующей «Барсы» (надоело биться в потолок), а клуб – от деспотичного и порождающего зависимость Лео.

К тому же аргентинцу сейчас можно рисковать: есть минимальный запас по «Золотым мячам», поэтому статус лучшего в истории пока при Лионеле. Учитывая, что летом Месси исполнится 33 (как Кришу перед отъездом в «Юве»), ближайшее окно – последний шанс сменить обстановку и выбить жирнейший контракт. Аргентинца уже преследуют травмы, да и возрастной спад неизбежен: в отличие от Роналду, Лео не биоробот.

Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»)Getty Images

С другой стороны, всегда есть вероятность, что Месси и его свита опять проворачивают фирменный трюк. Летом 2021 года договор с «Барсой» истекает – самое время расшатывать клуб, торговаться и создавать иллюзию собственного ухода. Ни один босс не захочет войти в историю человеком, при котором «Барса» потеряла Месси – с таким резюме лучше сразу драпать из Каталонии.

Поэтому форвард все равно получит то, к чему стремится на самом деле. Либо феноменальную зарплату и еще большее влияние в «Барселоне», либо счастье и свободу в другом суперклубе.

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