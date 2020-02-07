Чемпион мира-1998 в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри выразил недовольство трансферной политикой «Барселоны» и общей манерой устройства каталонского клуба.

«Барселона» – клуб клоунов. У них все делается наоборот. Они купили Коутиньо и Дембеле, а теперь хотят их продать. Такое впечатление, что у клуба нет долгосрочных планов. Единственная задача клуба – переизбрание президента, потому что он так хочет. В клубе существует недопонимание. Они не могут найти игру. У «Барселоны» проблемы – в клубе слишком много людей, не обладающих необходимыми навыками», – сказал Дюгарри в эфире RMC Sport.

Самыми обсуждаемыми новостями последних дней стали взаимная критика Лионеля Месси и Эрика Абидаля и информация, о драке Лео с вратарем Марк-Андре тер Штегеном.

«Барселона» занимает вторую строчку, уступая «Реалу» три балла.

6 февраля каталонцы вылетели из Кубка Испании, проиграв «Атлетику» в 1/4.

Месси кинет «Барсу» ради «Манчестер Сити». 5 причин грядущего трансфера Лео

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