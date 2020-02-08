Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Монако» Димитар Бербатов раскритиковал форварда «Барселоны» Лионеля Месси за публичные комментарии в адрес Эрика Абидаля.

Капитан каталонцев наехал на спортивного директора клуба после слов о том, что некоторые игроки команды не выкладывались под руководством Эрнесто Вальверде. Аргентинец призвал функционера «назвать конкретные имена».

«Месси должен стирать грязное белье дома. У всех крупных клубов есть разногласия, но каждый, от футболистов до правления, должен помнить, что они играют за одну команду. Разногласия никогда не должны высказываться публично. Я играл с Абидалем в «Монако» и немного взбесился, когда Месси открыто раскритиковал его на неделе. Прессе только это и нужно – делая конфликты публичными, вы упрощаете работу журналистов», – цитирует игрока AS.

Бербатов и Абидаль вместе выступали за монегасков в сезоне-2013/14.

39-летний болгарин завершил карьеру в 2018 году.

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