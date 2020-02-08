Французское издание L'Équipe опубликовало список самых высокооплачиваемых футболистов Европы.

Больше всех получает нападающий «Барселоны» Лионель Месси – 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов. На второй строчке расположился Криштиану Роналду из «Ювентуса» (4,5 млн в месяц), на третьей – Неймар из «ПСЖ» (3 млн).

Далее идут Антуан Гризманн («Барселона», 2,9 млн), Луис Суарес («Барселона», 2,9), Гарет Бэйл («Реал», 2,5), Эден Азар («Реал», 2,5) и Килиан Мбаппе («ПСЖ», 1,9).

Самый высокооплачиваемый футболист АПЛ – голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, он зарабатывает 1,76 млн евро в месяц.

В Германии больше всех зарабатывают Роберт Левандовский и Филиппе Коутиньо из «Баварии» – по 1,66 млн в месяц.

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