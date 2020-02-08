«Барселона» находится в поисках замены травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле. Уругваец выбыл из строя до мая, француз – до конца сезона.

Как сообщает El Larguero, «блауграна» проявляет интерес к 22-летнему форварду «Сарагосы» Луису Суаресу – «Барса» уже контактировала с колумбийцем.

Каталонцам могут разрешить подписание нового форварда, несмотря на то, что зимнее трансферное окно уже закрылось.

Сделку по Суаресу осложняет тот факт, что он выступает за «Сарагосу» в аренде – права на футболиста принадлежат «Уотфорду».

В Сегунде-2019/20 Суарес провел 24 матча, забил 14 голов и отдал три голевые передачи.

«Барселоне» пора избавляться от Месси. Он мешает клубу развиваться

Подписывайся на нас в инстаграме