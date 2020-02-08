Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о конфликте с валлийским нападающим Гаретом Бэйлом.

«Он не попал в состав на последние матчи, потому что я могу выбрать только определенное число игроков. Рассчитываю на него и знаю, на что он способен. То, что его не вызвали на матч, ничего не значит. Проблема во мне. У нас большая команда. Проблему с Гаретом решить невозможно, потому что ее не существует.

Знаю, что он поможет нам в конце сезона, что он способен тренироваться пять дней в неделю. Он и так это делает. Бэйл может попасть в состав на игру с «Осасуной», так как он готов. Скоро все станет известно. Он в порядке», – цитирует 47-летнего Зидана Marca.

Бэйл не играет уже четыре матча: сначала из-за травмы, последние две игры – по решению Зидана.

Летом коуч открыто заявлял о желании продать футболиста.

Бэйл уехал с «Бернабеу», когда «Реал» горел «Сосьедаду» 1:4

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме