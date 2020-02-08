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«Проблема во мне». Зидан рассказал, почему Бэйл не выходит на поле

«Проблема во мне». Зидан рассказал, почему Бэйл не выходит на поле
Eurosport

34 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Валлиец может появиться в составе на матч с «Осасуной».

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию о конфликте с валлийским нападающим Гаретом Бэйлом.

«Он не попал в состав на последние матчи, потому что я могу выбрать только определенное число игроков. Рассчитываю на него и знаю, на что он способен. То, что его не вызвали на матч, ничего не значит. Проблема во мне. У нас большая команда. Проблему с Гаретом решить невозможно, потому что ее не существует.

Знаю, что он поможет нам в конце сезона, что он способен тренироваться пять дней в неделю. Он и так это делает. Бэйл может попасть в состав на игру с «Осасуной», так как он готов. Скоро все станет известно. Он в порядке», – цитирует 47-летнего Зидана Marca.

  • Бэйл не играет уже четыре матча: сначала из-за травмы, последние две игры – по решению Зидана.
  • Летом коуч открыто заявлял о желании продать футболиста.

Бэйл уехал с «Бернабеу», когда «Реал» горел «Сосьедаду» 1:4

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