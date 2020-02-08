Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт искрометно рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в Китай.

– Он получил предложение, от которого невозможно отказаться. Но «Реал» не продал его. Китайцы не смогли заплатить сумму, которую хотел «Реал».

– Китай, правда? Это вариант для одного из лучших футболистов мира?

– Да, он хотел создать наследие и поднять китайский футбол. У него было ощущение, что он может сделать китайский футбол великим. Он много раз выиграл все, что мог.

– Поэтому я и спрашиваю, счастлив ли он в «Реале»?

– Китай – другое дело. Он должен был создать наследие, имя, стать первым великим игроком, поехавшим в Китай. Но этого не случилось. И деньги тоже много значили. Трансфер сделал бы его самым высокооплачиваемым футболистом на Земле, – сказал Барнетт AS.

Летом коуч «Реала» Зинедин Зидан открыто заявлял о желании продать валлийца, но тот остался в клубе.

Бэйл не выходил на поле в четырех последних матчах.

«Проблема во мне». Зидан рассказал, почему Бэйл не выходит на поле

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