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Агент Бэйла: «Гарет хотел создать наследие и поднять китайский футбол, но «Реал» не продал его»
Кажется, мир лишился великого клуба из Китая.
Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт искрометно рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в Китай.
– Он получил предложение, от которого невозможно отказаться. Но «Реал» не продал его. Китайцы не смогли заплатить сумму, которую хотел «Реал».
– Китай, правда? Это вариант для одного из лучших футболистов мира?
– Да, он хотел создать наследие и поднять китайский футбол. У него было ощущение, что он может сделать китайский футбол великим. Он много раз выиграл все, что мог.
– Поэтому я и спрашиваю, счастлив ли он в «Реале»?
– Китай – другое дело. Он должен был создать наследие, имя, стать первым великим игроком, поехавшим в Китай. Но этого не случилось. И деньги тоже много значили. Трансфер сделал бы его самым высокооплачиваемым футболистом на Земле, – сказал Барнетт AS.
- Летом коуч «Реала» Зинедин Зидан открыто заявлял о желании продать валлийца, но тот остался в клубе.
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