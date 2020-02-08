Экс-футболист сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити», а также сравнил аргентинца с Криштиану Роналду.

«Месси не Роналду. Он не такая же машина физически. Роналду – монстр, а у Месси в 32 года есть в запасе один-два сезона на высшем уровне. Даже если он будет играть с великими футболистами в «Барселоне», у него не будет той скорости и дриблинга. Уверен, Лео понимает, что конец не за горами.

Не думаю, что ему подойдет интенсивный чемпионат Англии. Месси не нравится, когда с ним играют плотно, борются. В Испании же он защищен. Англичанам было бы приятно увидеть Лео в АПЛ, но я не понимаю, почему «Манчестер Сити» должен покупать Месси в 33 года. Если они действительно хотели его купить, то им стоило сделать это пару лет назад.

Месси выиграл очень много трофеев, а клуб достиг пика несколько лет назад. Это нормально. Когда ты достигаешь вершины, то понимаешь, что дальше ничего нет, и единственный путь – вниз. Нельзя быть на вершине вечно», – цитирует 49-летнего Пети Paddy Power.

Месси вступил в конфликт со спортивным директором «Барсы» Эриком Абидалем, из-за чего может покинуть клуб.

Пети – чемпион мира и Европы в составе сборной Франции. Он играл за «Барселону» в сезоне-2000/01.

«Барселоне» пора избавляться от Месси. Он мешает клубу развиваться

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