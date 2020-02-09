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Сетьен придумал игрокам «Барсы» новый челлендж – они провели тренировку вслепую

Сетьен придумал игрокам «Барсы» новый челлендж – они провели тренировку вслепую
Eurosport

23 мин. назад

Упражнение улучшает координацию и ориентацию в пространстве.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен предложил футболистам необычную тренировку.

Marca сообщает, что Антуан Гризманн, Нелсон Семеду и Самуэль Умтити занимались с черными повязками на глазах, им помогали тренеры. Упражнение предназначено для улучшения координации и ориентации в пространстве. Футболистам потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться к нестандартным условиям.

  • В январе Сетьен сменил на посту главного тренера Эрнесто Вальверде.
  • «Барселона» после 22 туров Примеры уступает «Реалу» 3 очка в чемпионате Испании.

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