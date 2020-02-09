Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан попал в ДТП неподалеку от тренировочной базы мадридцев в Вальдебебасе. Автомобиль Зизу столкнулся с другим транспортным средством, в результате чего машина тренера получила косметические повреждения.

Журналисты AS опубликовали фотографию того, как Зидан и второй участник инцидента общаются после аварии. Не получивший травм Зинедин продолжил путь на базу «Реала» и провел плановую тренировку.

В воскресенье, 9 февраля, «Реал» проведет матч 23-го тура чемпионата Испании в гостях против «Осасуны».

Матч начнется в 18:00 мск.

«На «Бернабеу» не будут рады комбинации в 1000 пасов». Зидан раскритиковал тики-таку

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте