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Зидан попал в ДТП по пути на тренировку «Реала»

Зидан попал в ДТП по пути на тренировку «Реала»
Eurosport

26 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Зидан не получил серьезных травм.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан попал в ДТП неподалеку от тренировочной базы мадридцев в Вальдебебасе. Автомобиль Зизу столкнулся с другим транспортным средством, в результате чего машина тренера получила косметические повреждения.

Журналисты AS опубликовали фотографию того, как Зидан и второй участник инцидента общаются после аварии. Не получивший травм Зинедин продолжил путь на базу «Реала» и провел плановую тренировку.

  • В воскресенье, 9 февраля, «Реал» проведет матч 23-го тура чемпионата Испании в гостях против «Осасуны».
  • Матч начнется в 18:00 мск.

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