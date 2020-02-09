Бывший полузащитник «Милана» и «Реала» Кака высказался о потенциальном уходе Лионеля Месси из «Барселоны».

«Сейчас в клубе непростая ситуация. Интересно посмотреть, как будут развиваться события. Я не нахожусь в клубе, и мне сложно анализировать ситуацию, о которой не так много информации. Допускаю, что Месси может покинуть «Барселону». Для него не будет проблемой заиграть в другом крупном клубе. Все зависит от того, чего он хочет в карьере.

Сложно представить Месси в другой команде. Но если он хочет получить новый опыт, если видит, что таким должен быть его следующий шаг, то ему нужно решиться на это. Было грустно, когда Роналду ушел из «Реала», фанаты были расстроены. Но, думаю, со временем все поняли, что ему хотелось чего-то нового», – приводит слова Кака Sky.

Кака – обладатель «Золотого мяча»-2007.

Действующий контракт Месси с «Барсой» истекает летом 2021 года.

«Барселоне» пора избавляться от Месси. Он мешает клубу развиваться

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