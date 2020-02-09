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Фанаты «Осасуны» спели кричалку «Сдохни, Рамос» во время игры с «Реалом»
Серхио вонзил победный мяч.
«Реал» в матче 23-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл «Осасуну» – 4:1.
Как сообщает Marca, болельщики хозяев с первой минуты принялись освистывать капитана «бланкос» Серхио Рамоса. Когда Серхио на 38-й минуте вывел команду вперед, с трибун понеслась песня «Сдохни, Рамос». Также в 33-летнего испанца кинули зажигалку, которая, к счастью, не достигла цели.
- В предыдущем матче «Реала» отличился сам Серхио, назвавший мать Мартина Эдегора из «Реал Сосьедад» шлюхой.
- На счету Рамоса 21 матч и четыре гола в чемпионате Испании-2019/20.
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