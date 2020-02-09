«Реал» в матче 24-го тура чемпионата Испании разгромил «Осасуну» – 4:1.

По ходу первого тайма капитан «Реала» Серхио Рамос грубо нарушил правила на игроке «Осасуны» Рубене Гарсии, однако главный арбитр Хесус Хиль Мансано оставил этот эпизод без внимания.

«Арбитр должен был обратиться к VAR и удалить Рамоса. Такой удар по голеностопу – это красная карточка. Каждый раз VAR вызывает все меньше доверия. Данная система несостоятельна», – заявил бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.

В итоге Рамос вонзил «Осасуне» победный мяч, а желтую карточку получил лишь на 80-й минуте.

«Реал» занимает первую строчку в турнирной таблице Примеры с 52 очками, у «Барселоны» 46 баллов и матч в запасе.

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