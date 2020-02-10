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Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала»
Француз побил рекорд Криштиану Роналду.
«Реал» в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграл «Осасуну» со счетом 4:1.
Нападающий «бланкос» Карим Бензема на 84-й минуте отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса. Этот ассист стал для Карима 132-м в футболке «Реала» – француз установил новый рекорд по голевым пасам в истории мадридского клуба.
- Предыдущее лучшее достижение принадлежало бывшему игроку «Мадрида» Криштиану Роналду, на его счету 131 ассист.
- В списке лучших бомбардиров «Реала» Бензема занимает шестую строчку (240 голов). Лучший – Роналду (450).
- Карим выступает за «Мадрид» с 2009 года.
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