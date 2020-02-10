«Мы можем победить кого угодно и проиграть кому угодно», – эмоционально отреагировал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне на поражение (0:2) от «Эйбара». Вряд ли аргентинец предполагал, что его команда вскоре уступит клубу из Сегунды Б. Он лишь проводил параллель с Серией А, где фаворит может уступить более слабому сопернику.

Проблема «Атлетико» глубже – мадридцы в этом сезоне не способны обыграть топовые клубы в Ла Лиге: «Барселону», «Севилью», «Валенсию», «Реал» (дважды). «Атлетико» теряет очки даже в матчах с командами, уровень которых заметно ниже.

После восьми лет в Мадриде Симеоне впервые почувствовал, что не контролирует команду, его проект выглядит исчерпавшим себя. От некогда решительного и авторитетного тренера исходит неуверенность, передающаяся игрокам. Два нереализованных пенальти в финале Суперкубка Испании указали на неспособность мадридцев справиться с давлением в решающий момент, обнажили психологические проблемы. Затем последовало поражение на выезде от «Эйбара» в чемпионате. Полным провалом завершилось выступление в Кубке Короля: Симеоне, как никто умеющий настроить футболистов, остался без аргументов перед «Культураль Леонеса», представителем третьего дивизиона с бюджетом всего 3 миллиона евро. Ничья с «Леганесом», находящимся в зоне вылета, но смотревшимся убедительнее, подтвердила кризис.

Жоау Феликс и Сауль Ньигес («Атлетико») против «Леганеса»Eurosport

У Чоло почти братские отношения с генеральным директором «Атлетико» Мигелем Анхелем Хилем Марином, поэтому об отставке речь не идет. Ни Хиль Марин, ни большинство болельщиков не настроены на расставание с лидером клуба, поднявшим команду на самый высокий уровень. «Нельзя по нескольким результатам делать поспешные выводы. Мы должны ценить то, кто мы есть, то, чего добились с этим тренерским штабом, с этой командой за последние годы», – выступил Хиль Марин против обрушившейся критики. Но Симеоне предстоит решить, готов ли он и дальше вести за собой команду. В конце сезона его покинет верный Герман Бургос, настроенный на самостоятельную карьеру. Возможно, мы потеряем самый прочный и успешный тандем в футболе.

Еще летом Чоло предупреждал, что год будет переходным, но великолепная предсезонка и победа над «Реалом» в товарищеском матче (7:3) вызвали восторг у болельщиков. Состав «Атлетико» (с трио Жоау Феликс – Диего Коста – Альваро Мората в атаке) после громких трансферов казался хорош, как никогда. Симеоне понимал: ушло поколение футболистов, с которым он становился чемпионом Испании и дважды играл в финале ЛЧ, и лишь время покажет, смогут ли новички сохранить высокую планку.

После расставания с Гризманном (более 20 голов и 10 передач за сезон) сильно упала результативность команды. В поисках замены Антуану руководство «Атлетико» вступило в борьбу с «Реалом» и «Манчестер Сити» за молодое дарование Жоау Феликса и получило игрока за шокирующие 127 миллионов евро. Первая половина чемпионата разочаровала. Четыре гола и две передачи во всех соревнованиях – не такой результативности ждали от самого дорогого трансфера в истории клуба. Жоау Феликса покупали, чтобы затмить успехи Гризманна, но француз на данной стадии сезона уже забивал 10 мячей в Ла Лиге, 4 в Лиге чемпионов и 2 в Кубке, прибавляя к этому 8 голевых передач. В решающем кубковом матче Феликс отдал четыре великолепных паса, но его команда все равно вылетела из турнира. В то время как Гризманн вывел «Барселону» в следующий этап Кубка, забив два мяча «Ибице». Португальцу еще надо адаптироваться в коллективе, думать, в первую очередь, о команде. Некоторые игроки обвинили Феликса в эгоизме, когда тот без разрешения пошел пробивать пенальти в игре с «Локомотивом».

Симеоне определил португальца на правый фланг, но травма Диего Косты и постоянные жалобы влиятельного агента игрока Жорже Мендеша выбили ему позицию второго форварда. «Жоау Феликс – великий игрок, но он не в том клубе и не с тем тренером. Ему нужен другой стиль игры, чтобы выделяться, чаще владеть мячом и задавать ритм, в то время как команды Симеоне целенаправленно отдают мяч сопернику», – отметил экс-полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Варт. Мнения разделяются, но факт остается фактом: в решающих матчах дорогущий нападающий не берет игру на себя, а растворяется на поле.

«Атлетико» не сделал работу над ошибками прошлых сезонов и при значительных вложениях остался с короткой скамейкой – 22 игрока в составе. В клубе объясняют это поддержанием высоких зарплат ключевым футболистам и тренеру (самый высокооплачиваемый коуч мира согласно L’Equipe). Но те же «Валенсия» и «Севилья» с меньшим бюджетом имеют больше игроков в запасе. И дело не только в количестве, но и в качестве. Без Габи, Година, Тьяго, Филиппе Луиса, Хуанфрана, Миранды, Родриго, Гризманна – это совсем другой «Атлетико». Ни Сауль, ни Коке, ответственные за игру в центре поля, не справляются. Эррера долго вливался и после серии хороших матчей стал предсказуем. Те, кто пришли на замену, практически не имеют опыта в топовых матчах и не соответствуют профилю футболистов, с которыми Чоло добился триумфа. Лемар исчерпал лимит доверия. Симеоне за полтора года предоставил ему достаточно игрового времени (65 матчей), но он бесполезен в атаке. А ведь трансфер обошелся в 70 миллионов евро. Маркос Льоренте, второе звездное приобретение лета после Феликса (40 миллионов евро), не закрепился в основе. «В этом году состав сильно изменился, это ощущается в игре. Есть футболисты без опыта, кто-то выходит на поле со страхом, поэтому мы часто проводим первые таймы зажато», – отметил голкипер мадридцев Ян Облак. Если «Атлетико» играет в Суперкубке, Кубке и в чемпионате с тремя кантеранос: Мануэлем Санчесом, Серхио Камельо и Родриго Рикельме – значит что-то идет не так.

Постоянные травмы косят мадридцев с прошлого сезона. Тогда футболисты получили около 50 мышечных повреждений – это больше числа матчей в Ла Лиге. Может быть, причина в программе профессора Ортеги, отвечающего за физподготовку и здоровье игроков, которого яростно защищает Симеоне. Результат его работы: семь травмированных (Коке, Коста, Триппьер, Хименес, Лемар, Феликс, Ариас) к февральскому принципиальному матчу с «Реалом» и последние 40 минут дерби без трех основных игроков атаки. Повреждение Мораты (восьмая травма!) вынудило Чоло выпустить в нападении Карраско, Камельо и Томаса (1 гол, 0 передач).

Низкая эффективность – еще одно слабое место переходного «Атлетико»: всего 23 гола в первых 23 турах. Удручающий показатель для команды из верхней части турнирной таблицы. Только Мората показывает результат, достойный его зарплаты (10 мячей). У «Атлетико» вторая худшая результативность среди команд первой десятки. Победная модель Симеоне – это классический итальянский вариант: надежный вратарь, неуступчивая защита, более воинственный, нежели креативный центр поля и разрушительный нападающий, реализующий любой момент. Первые три составляющие почти сохранились, но отсутствие острого форварда ослабило проверенную схему. Фалькао, Диего Коста на первом этапе, затем Гризманн справлялись с этой ролью. Они добивались результата любой ценой. Чоло с нетерпением ждал Кавани, а получил Карраско, дриблера с хорошим ударом и без игровой практики за последние три месяца. Бельгиец выступал за мадридцев с лета 2015 до февраля 2018 года, но не стал незаменимым для аргентинца, поэтому его не стоит рассматривать как спасение. Из-за травмы Мораты единственным чистым нападающим в стиле Симеоне остается Коста, возвращение которого ждут к игре с «Ливерпулем». В субботнем матче с «Гранадой» восстановившийся после травмы Коке сразу поучаствовал в единственном победном мяче мадридцев. Корреа после передачи капитана прервал 348-минутную голевую засуху клуба.

Коке («Атлетико») в матче против «Гранады»Getty Images

Согласно данным OPTA, «Атлетико» лидирует среди команд Ла Лиги по нереализованным 100% моментам – 39 из 55. По точным ударам мадридцы четвертые с конца (8,27%). Хуже «Атлетико» только «Леганес» (7,05%), «Эспаньол» (7,2%) и «Сельта» (7,76%). Средний показатель голов за матч – 1.

Три недели и три проигранных турнира. Первый – и единственный с трофеем на кону – финал Суперкубка по пенальти. Второй – Кубок Короля и бессмысленность борьбы за лидерство в Ла Лиге после поражения от «Реала», отставание увеличилось до 13 очков. В последние пару лет команда Симеоне была единственной, способной противостоять «Реалу» и «Барселоне». Сейчас главная задача занять место в четверке, при том что «Атлетико» предстоит посетить «Месталью», «Камп Ноу» и принять дома «Севилью». Непопадание в Лигу чемпионов сильно ударит по бюджету и станет провалом. И вот такой «Атлетико» скоро сразится с лучшей версией «Ливерпуля» в главном еврокубке. Похоже, переходный период будет тяжелее, чем предполагал Симеоне.

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