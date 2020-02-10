Судья назвал футболисток «малышками» и «позорищем» и прервал матч после того, как они запротестовали

Матч любительской испанской лиги по женскому футболу между командами «Кревильенте» и «Альянте» был прерван из-за скандала с участием главного арбитра.

Как сообщает Marca, главный судья осыпал футболисток «Кревильенте» оскорблениями: мужчина назвал девушек «малышками» и «позорищем», сказал, что «женщины не должны этим заниматься» и выразил надежду на «скорое окончание этого дерьмового матча».

Ближе к концу встречи (примерно на 70-й минуте) девушки из «Кревильенте» начали активно протестовать против поведения рефери. Тот, в свою очередь, предъявил им несколько красных карточек, а затем остановил игру, посчитав, что на поле возникла угроза его безопасности.

«В первую очередь мы хотим извинений. Мы не можем принять такое поведение [судьи]. Он начал показывать карточки, выгонять девушек с поля, говорил, что позвонит властям. Хотя это мои девочки собирались вызвать Гражданскую гвардию за все, что он сказал», – заявил коуч «Кревильенте» Хосе Антонио Кандела.

В декабре прошлого года на матче одной из региональных испанских лиг болельщик во время вспыхнувшей на поле стычки осыпал угрозами 16-летнюю девушку-лайнсмена

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