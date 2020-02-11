Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг объяснил проблемы Френки де Йонга в его первый сезон в «Барселоне».

По мнению специалиста, тренировавшего игрока до переезда в Каталонию, его банально неправильно используют. «Он не тот, кто забивает. Он игрок, который поставляет мячи, снабжает партнеров, которые ассистируют или забивают с соответствующих позиций. Однажды я даже заменил его, потому что он играл слишком высоко. Я спросил: «Ты что, десятый номер? Тогда когда уже пойдут голы?» – цитирует специалиста Marca со ссылкой на Ziggo Sport.

У 22-летнего игрока два гола и два ассиста в 22 матчах Ла Лиги.

Голландец перешел в «Барсу» из «Аякса» летом прошлого года за 75 млн евро.

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