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«Барса» подтвердила, что Дембеле перенес операцию и выбыл до конца сезона
Над Кике Сетьеном сгущаются тучи.
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя на шесть месяцев, сообщает официальный сайт каталонцев.
Француз порвал подколенное сухожилие на тренировке команды и перенес операцию. В нынешнем сезоне Дембеле из-за постоянных травм провел лишь пять игр в чемпионате Испании, в которых отметился одним голом.
- «Барселона» купила Дембеле у дортмундской «Боруссии» в 2018 году за 125 млн евро.
- Ранее на четыре месяца из строя выбыл другой нападающий «кулес» – Луис Суарес.
«Барселоне» разрешат купить форварда из-за травм Суареса и Дембеле. У нее 9 претендентов