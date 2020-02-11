Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя на шесть месяцев, сообщает официальный сайт каталонцев.

Француз порвал подколенное сухожилие на тренировке команды и перенес операцию. В нынешнем сезоне Дембеле из-за постоянных травм провел лишь пять игр в чемпионате Испании, в которых отметился одним голом.

«Барселона» купила Дембеле у дортмундской «Боруссии» в 2018 году за 125 млн евро.

Ранее на четыре месяца из строя выбыл другой нападающий «кулес» – Луис Суарес.

«Барселоне» разрешат купить форварда из-за травм Суареса и Дембеле. У нее 9 претендентов

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