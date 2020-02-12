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Cadena Ser: Касильяс баллотируется на пост президента Федерации футбола Испании
Легендарный Икер планирует заручиться поддержкой бывших товарищей по сборной Испании.
Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс выдвинул кандидатуру на выборы президента Королевской футбольной федерации Испании.
По информации Cadena Ser, 38-летний Касильяс хочет заручиться поддержкой бывших товарищей по национальной команде – он уже созванивался с ними и провел встречу. Основной конкурент – действующий президент федерации Луис Рубиалес. Он считает Касильяса достойным соперником и обеспокоен, что может покинуть пост.
- Выборы намечены на осень 2020 года.
- Касильяс числится игроком «Порту», но в нынешнем сезоне ни разу не выходил на поле – в мае 2019-го он перенес на тренировке сердечный приступ.
Касильяс пропустит сезон-2019/20 и войдет в руководящий состав «Порту»