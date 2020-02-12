Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс выдвинул кандидатуру на выборы президента Королевской футбольной федерации Испании.

По информации Cadena Ser, 38-летний Касильяс хочет заручиться поддержкой бывших товарищей по национальной команде – он уже созванивался с ними и провел встречу. Основной конкурент – действующий президент федерации Луис Рубиалес. Он считает Касильяса достойным соперником и обеспокоен, что может покинуть пост.

Выборы намечены на осень 2020 года.

Касильяс числится игроком «Порту», но в нынешнем сезоне ни разу не выходил на поле – в мае 2019-го он перенес на тренировке сердечный приступ.

Касильяс пропустит сезон-2019/20 и войдет в руководящий состав «Порту»

Подписывайся на нас в инстаграме