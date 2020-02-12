Бывший вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал, что прошлым летом клуб действительно работал над возвращением Неймара и даже советовался насчет возможной покупки с Лионелем Месси.

«Да, прошлым летом мы консультировались с Месси о возвращении Неймара. Он наш капитан, и мы должны были спросить его, как спрашивали в подобных случаях любого бывшего капитана вроде Хави или Пуйоля. Месси понравилась идея подписания Неймара», – рассказал бывший функционер клуба Sin Concesiones.

Все лето ходили слухи о желании каталонцев вернуть бразильского игрока, Неймар открыто намекал на камбэк.

У игрока 13+6 в 14 матчах Лиги 1 текущего сезона.

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