Бывший вице-президент «Барселоны» Жорди Местре поделился мнением о потенциальном камбэке Неймара на «Камп Ноу».

«Игроки просили о его возвращении [прошлым летом], но не оказывали давления на клуб. Я сработал не очень хорошо. Если бы он вернулся, и клуб выиграл от этого, у меня не было бы проблем, я не настолько гордый. Он мог бы вернуться по спортивным причинам, но с рядом условий. Во-первых, «ПСЖ» должен согласиться, затем ему придется отозвать иск и признать, что он был неправ, и в конце концов все тусовки в Бразилии в честь дня рождения должны будут прекратиться», – приводит слова бывшего функционера клуба Marca.

Неймар судится с бывшим клубом из-за того, что «сине-гранатовые», по его мнению, не выплатили ему часть суммы по контракту.

Игрок перешел в «ПСЖ» в 2017 году.

Громкий развод ничуть не испортил Милану. Экс-жена Кержакова все так же ослепляет красотой

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме