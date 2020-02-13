Нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе в обозримом будущем предстоит принять непростое решение о будущем – его контракт с «Парижем» истекает в 2022 году.

По информации AS, этой ситуацией планирует воспользоваться «Реал». Клуб хочет повторить фокус с трансфером Эдена Азара – у бельгийца оставался год по договору с «Челси», и его удалось купить значительно дешевле рыночной стоимости. В случае с французом Перес также планирует дождаться 2021 года, убедив игрока не подписывать новое соглашение.

«ПСЖ» готовит собственный аргумент – клуб предложит Килиану оклад в 50 млн евро в год после вычета налогов. Для сравнения: по нынешнему контракту он имеет всего 15 млн евро.

Мбаппе не раз признавался в симпатиях к «Реалу» и говорил, что Роналду – кумир его детства.

В текущем сезоне Лиги 1 у Килиана 15+4 в 18 матчах.

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