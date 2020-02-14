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Ракитич: «Хотел бы поиграть с Роналду, он один из лучших в истории»

Ракитич: «Хотел бы поиграть с Роналду, он один из лучших в истории»
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 42 мин. назад

Обычно одноклубники Месси себе таких высказываний не позволяют. Впрочем, хорват все равно сделал Лео большой комплимент.

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич в беседе с болельщиками для Bleacher Report высказался об игроке «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Хотел бы я сыграть с Кришем? Конечно, ведь он один из важнейших игроков в истории, за ним очень приятно наблюдать – вы видите, что он творит в «Ювентусе». Для меня он один из лучших на все времена», – цитирует Ивана Bleacher Report.

  • Криштиану прежде много лет выступал за «Реал», главного соперника «Барсы», и конкурировал с капитаном «сине-гранатовых» Лионелем Месси за «Золотой мяч».
  • Ракитич назвал Месси лучшим игроком последних 15 лет.
  • Самым недооцененным игроком хорват выбрал Миралема Пьянича.

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