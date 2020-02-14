Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич в беседе с болельщиками для Bleacher Report высказался об игроке «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Хотел бы я сыграть с Кришем? Конечно, ведь он один из важнейших игроков в истории, за ним очень приятно наблюдать – вы видите, что он творит в «Ювентусе». Для меня он один из лучших на все времена», – цитирует Ивана Bleacher Report.

Криштиану прежде много лет выступал за «Реал», главного соперника «Барсы», и конкурировал с капитаном «сине-гранатовых» Лионелем Месси за «Золотой мяч».

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