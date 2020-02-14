Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде порассуждал о дальнейшей карьере.

«Меня иногда спрашивают: «А что насчет Английской Премьер-лиги?» Я отвечаю: «Скорее бы поехал в Австралию». Карьера далеко не вечная, и иногда нужно воспользоваться возможностью пожить в незнакомых местах.

Я аплодировал Андресу [Иньесте], когда он сказал, что уезжает в Японию. Я подумал: «Вау, он понимает другую культуру и других людей». Мне тоже очень интересна Япония. Увидим, чем я в итоге займусь, я нахожусь без работы не очень долго, и пока у меня нет четких мыслей насчет будущего. Может быть, уеду за границу. Я люблю делать странные вещи, так что не могу ничего исключать», – цитирует 56-летнего Вальверде Goal.

Эрнесто уволили из «Барсы» в январе 2020 года, на его место пришел Кике Сетьен.

С «Барселоной» Вальверде завоевал четыре национальных трофея.

Бывший вице-президент «Барселоны»: «Мы советовались с Месси насчет возвращения Неймара. Он был за»

Подписывайся на нас в инстаграме