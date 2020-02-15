«Барселона» одержала победу над «Хетафе» в матче 24-го тура чемпионата Испании – 2:1.

Во втором тайме при счете 2:1 голкипер «блауграны» Марк-Андре тер Штеген совершил потрясающий сэйв: отбил мяч, пущенный в ворота с близкого расстояния, и потом выгреб его за пределы вратарской.

«Барса» одержала четвертую победу в пяти матчах Примеры под руководством Кике Сетьена.

Тер Штеген – второй вратарь сборной Германии после Мануэля Нойера.

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