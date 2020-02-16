Капитан «Барселоны» Лионель Месси переживает худшую безголевую серию за шесть лет.

Матч против «Хетафе», в котором 32-летний аргентинец вновь не отличился, стал четвертым подряд в Примере без забитых мячей.

Подобного спада с Лео не случалось с сезона-2013/14, когда форвард не поражал ворота 13 туров Примеры подряд (с 19 октября по 27 января). Но пять из них он пропустил из-за мышечных проблем, так что антирекорд Месси составляет восемь игр без голов. Об этом сообщила газета AS.

Действующая серия Лионеля длится с 25 января – он не забивал «Валенсии», «Леванте», «Бетису» и «Хетафе». При этом на счету аргентинца две банки «Леганесу» в Кубке Испании, а в чемпионате в этих четырех встречах он выдал шесть результативных передач.

C начала 2020 года форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил в каждом из восьми матчей и оформил 12 голов в Серии А и Кубке Италии.

Из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле до конца сезона «Барселона» осталась с тремя форвардами – Месси, Антуаном Гризманном и молодым Ансу Фати.

«Барселоне» пора избавляться от Месси. Он мешает клубу развиваться

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