Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората похвалил полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Ты = босс», – подписал Мората совместное фото с игроком сборной России в сторис инстаграма. Русский вингер затем репостнул картинку.

Футболисты встретились 14 февраля в матче чемпионата Испании «Атлетико» – «Валенсия». Оба вышли на замену: Мората на 66-й минуте, Черышев – на 80-й. Ни один из них не отличился забитыми мячами или результативными передачами.

Альваро и Денис играли вместе за мадридский «Реал» и «Кастилью» с 2008 по 2013 гг.

«Атлетико» и «Валенсия» свели матч Примеры вничью – 2:2.

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