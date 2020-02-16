Getty Images
Историческое видео: Смолов забил первый мяч в Примере – сразу «Реалу»
Федя, тащи!
«Реал» и «Сельта» встретились в матче 24-го тура чемпионата Испании.
Счет в игре на седьмой минуте открыл нападающий сборной России Федор Смолов. Новичок «Сельты» принял пас от Яго Аспаса, выбежал один на один с Тибо Куртуа и катнул мяч мимо бельгийца – точно в сетку!
- Смолов перешел в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды.
- Гол в ворота «Реала» – дебютный для Феди в составе «Сельты».
Смолов, возможно, встречается с 17-летней внучкой Ельцина