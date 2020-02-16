«Реал» и «Сельта» встретились в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Счет в игре на седьмой минуте открыл нападающий сборной России Федор Смолов. Новичок «Сельты» принял пас от Яго Аспаса, выбежал один на один с Тибо Куртуа и катнул мяч мимо бельгийца – точно в сетку!

Смолов перешел в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды.

Гол в ворота «Реала» – дебютный для Феди в составе «Сельты».

Смолов, возможно, встречается с 17-летней внучкой Ельцина

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