Легенда «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал гол Смолова в ворота мадридского «Реала».

«Яго Аспас отдал великолепную передачу. Федор сделал все правильно, обработал в одно касание, забил – молодец. Была ли чуйка, что забьет? А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить – ничего такого нет. Он тут недавно четыре от «Реал Сосьедад» пропустил.

Так что здорово, «Сельта» уже «Севилью» обыграла. Может, и тут что-нибудь зацепим», – приводит слова Мостового «Чемпионат».

Гол в ворота «Реала» – первый для Смолова в составе «Сельты». Посмотреть его можно тут.

Мостовой в составе «Сельты» четыре раза отличался в матчах против «Реала».

В 1998 году «Сельта» выиграла у «бланкос» со счетом 2:1, Мостовой оформил дубль.

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