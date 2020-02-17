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Смолов прокомментировал гол «Реалу» на «Бернабеу»

Смолов прокомментировал гол «Реалу» на «Бернабеу»
Eurosport

3 ч. назад

Федор доволен.

Нападающий «Сельты» и сборной России Федор Смолов прокомментировал гол мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».

«Доволен первым голом и результатом», – написал Смолов в инстаграме.

  • 30-летний нападающий открыл счет в матче с «Мадридом» на седьмой минуте. С передачи Яго Аспаса он расстрелял ворота Тибо Куртуа. Это первый гол Федора в чемпионате Испании.
  • «Реал» сыграл с «Сельтой» вничью – 2:2. Помимо русского бомбардира мячи клали Тони Кроос, Серхио Рамос и Санти Мина.
  • Смолов перешел в «Виго» из московского «Локомотива» в январе 2020 года на правах аренды до конца сезона.

Смолов забил «Реалу». Ну, и?

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