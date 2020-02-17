Getty Images
Смолов прокомментировал гол «Реалу» на «Бернабеу»
Федор доволен.
Нападающий «Сельты» и сборной России Федор Смолов прокомментировал гол мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».
«Доволен первым голом и результатом», – написал Смолов в инстаграме.
- 30-летний нападающий открыл счет в матче с «Мадридом» на седьмой минуте. С передачи Яго Аспаса он расстрелял ворота Тибо Куртуа. Это первый гол Федора в чемпионате Испании.
- «Реал» сыграл с «Сельтой» вничью – 2:2. Помимо русского бомбардира мячи клали Тони Кроос, Серхио Рамос и Санти Мина.
- Смолов перешел в «Виго» из московского «Локомотива» в январе 2020 года на правах аренды до конца сезона.