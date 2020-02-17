Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал возможное завершение карьеры лидеру «сине-гранатовых» Лионеля Месси.

«Месси только 32 года, и игрок, который так заботится о себе, как Лео, может играть до 38 лет. И почему мы говорим о «Барселоне» без Месси, когда он сейчас здесь? То, что нам нужно сделать, – это попытаться выиграть с ним как можно больше.

Я сильнее заинтересован в работе спортивным директором, чем тренером. Среди коучей слишком большая конкуренция. У меня осталось кое-что для футбола. Я бы предпочел снова выйти на поле, но это невозможно», – сказал 41-летний экс-защитник в интервью Marca.

Пуйоль и Месси вместе выступали за «Барселону» с 2003 по 2014 гг.

Действующий контракт Лионеля рассчитан до лета 2021 года.

Пока Роналду рвет Серию А, Месси не забивает 4 матча Примеры подряд – это худшая серия Лео за 6 лет

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