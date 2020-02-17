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Гандболист сборной России обещал сбрить волосы, если Смолов забьет «Реалу». Вот фото после гола Феди

Гандболист сборной России обещал сбрить волосы, если Смолов забьет «Реалу». Вот фото после гола Феди
Eurosport

14 мин. назад

Связь ручного и ножного мяча – Константин Игропуло не зол на Смолова за потерю волос.

Гандболист сборной России Константин Игропуло избавился от всех волос на голове.

Днем ранее в твиттере 34-летний спортсмен увидел пост «Что ты сделаешь, если Смолов забьет «Реалу»?». В ответ Игропуло написал «Постригусь налысо».

На следующий день Константин выложил фотографию без волос на голове. «Обещания нужно выполнять, Федя – красавец», – добавил гандболист.

  • Смолов забил первый мяч в чемпионате Испании. Во встрече на «Сантьяго Бернабеу» форвард «Сельты» на седьмой минуте огорчил мадридский «Реал». Клуб из Виго свел матч с фаворитом вничью – 2:2.
  • С 2019 году Константин Игропуло выступает за польскую «Вислу».

Смолов забил «Реалу». Ну, и?

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