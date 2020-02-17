Гандболист сборной России обещал сбрить волосы, если Смолов забьет «Реалу». Вот фото после гола Феди
Связь ручного и ножного мяча – Константин Игропуло не зол на Смолова за потерю волос.
Гандболист сборной России Константин Игропуло избавился от всех волос на голове.
Днем ранее в твиттере 34-летний спортсмен увидел пост «Что ты сделаешь, если Смолов забьет «Реалу»?». В ответ Игропуло написал «Постригусь налысо».
На следующий день Константин выложил фотографию без волос на голове. «Обещания нужно выполнять, Федя – красавец», – добавил гандболист.
- Смолов забил первый мяч в чемпионате Испании. Во встрече на «Сантьяго Бернабеу» форвард «Сельты» на седьмой минуте огорчил мадридский «Реал». Клуб из Виго свел матч с фаворитом вничью – 2:2.
- С 2019 году Константин Игропуло выступает за польскую «Вислу».