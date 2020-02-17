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Ла Лига разрешила «Барселоне» подписать нового форварда. У каталонцев 15 дней на трансфер
Каталонцам разрешено совершить сделку вне периода трансферного окна. Но есть два условия.
Медицинская комиссия Примеры выдала разрешение «Барселоне» подписать футболиста на замену травмированному вингеру Усману Дембеле.
У каталонского клуба будет 15 дней на то, чтобы дозаявить игрока из чемпионата Испании или находящегося в статусе свободного агента.
Менеджеры «Барсы» отправили в Ла Лигу необходимые документы, чтобы подтвердить тяжелое повреждение Дембеле, которое выбило его из строя на шесть месяцев. Медицинская комиссия чемпионата рассматривала бумаги и дала ответ под самый дедлайн – спустя 72 часа после полученного заключения врачей.
Источники El Mundo Deportivo полагают, что главный кандидат на дозаявку – 28-летний датский форвард «Леганеса» Мартин Брэйтуэйт. Его уже одобрил технический комиссариат «Барселоны». Другие претенденты на трансфер на «Камп Ноу» – страйкер «Хетафе» Анхель и бывший игрок «Арсенала» Лукас Перес, сейчас выступающий за «Алавес».
- Помимо Усмана Дембеле до конца сезона у каталонцев выбыл также Луис Суарес.
- Из здоровых нападающих у «сине-гранатовых» остались только Лионель Месси, Антуан Гризманн и молодой Ансу Фати.
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