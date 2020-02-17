Медицинская комиссия Примеры выдала разрешение «Барселоне» подписать футболиста на замену травмированному вингеру Усману Дембеле.

У каталонского клуба будет 15 дней на то, чтобы дозаявить игрока из чемпионата Испании или находящегося в статусе свободного агента.

Менеджеры «Барсы» отправили в Ла Лигу необходимые документы, чтобы подтвердить тяжелое повреждение Дембеле, которое выбило его из строя на шесть месяцев. Медицинская комиссия чемпионата рассматривала бумаги и дала ответ под самый дедлайн – спустя 72 часа после полученного заключения врачей.

Источники El Mundo Deportivo полагают, что главный кандидат на дозаявку – 28-летний датский форвард «Леганеса» Мартин Брэйтуэйт. Его уже одобрил технический комиссариат «Барселоны». Другие претенденты на трансфер на «Камп Ноу» – страйкер «Хетафе» Анхель и бывший игрок «Арсенала» Лукас Перес, сейчас выступающий за «Алавес».

Помимо Усмана Дембеле до конца сезона у каталонцев выбыл также Луис Суарес.

Из здоровых нападающих у «сине-гранатовых» остались только Лионель Месси, Антуан Гризманн и молодой Ансу Фати.

«Барселоне» разрешат купить форварда из-за травм Суареса и Дембеле. У нее 9 претендентов

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке