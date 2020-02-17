Испанские журналисты выяснили, что у «Барселоны» есть контракт с компанией I3 Ventures.

Как сообщает SER Catalunya, I3 Ventures управляет десятками аккаунтов в фейсбуке и твиттере. Основная задача, которая легла на плечи компании, – поддержание имиджа президента «Барсы» Хосепа Бартомеу.

Вторая цель – нанесение ущерба имиджу некоторых людей, имеющих отношение к клубу. Среди них источник называет капитана «кулес» Лионеля Месси и защитника Жерара Пике. Записи в соцсетях касались продления контракта с Месси и повышенного интереса Пике к Кубку Дэвиса.

Кроме того, I3 Ventures от лица своих аккаунтов публиковала посты с критикой экс-коуча «Барсы» Хосепа Гвардиолы и возможных кандидатов на пост президента – в частности, Жоана Лапорты.

I3 Ventures получила от «Барсы» около 1 млн евро. В клубе признают факт сотрудничества, но утверждают, что требовали публикации только позитивных постов.

Экс-кандидат в президенты клуба Агусти Бенедито намерен подать на Бартомеу в суд.

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