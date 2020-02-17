Летом 2018 года «Реал» подписал Тибо Куртуа. Сделка выглядела как минимум излишней, а как максимум – некорректной: Кейлор Навас тащил мадридцев три сезона подряд, но ему зачем-то купили молодого конкурента. «Тибо – лучший голкипер мира», – талдычил Флорентино Перес, игнорируя задетые чувства Кейлора. Босс «бланкос» всегда любил подписывать звезд, поэтому искренне кайфовал от того, что Куртуа переехал из Лондона в Мадрид всего за 35 млн евро. Таких скидок не бывает даже в «Дикси» – на тот момент рыночная стоимость бельгийца по Transfermarkt составляла безумные 65 млн евро.

Адаптация получилась жуткой. Куртуа задрожал в «Реале»: Тибо вытащил пять от «Барсы» в Класико, четыре от «Аякса», три от «Эйбара» и ЦСКА – короче, дебютный год в «Реале» мутировал в настоящий кошмар. Старт сезона-2019/20 тоже заставил фанатов скучать по Кейлору Навасу: пока тот сушил сухари в Париже, его распиаренный коллега бил антирекорды. В октябре (после восьми туров Ла Лиги) статистика Куртуа стала совсем жалкой – меньше 40% отраженных ударов. Для сравнения, даже у Клаудио Браво в первый сезон Пепа в «Сити» накопилось больше 50% сэйвов.

Главный хайлайт мадридского кризиса Куртуа – лигочемпионская катастрофа против «Брюгге»: бельгийца сняли в перерыве домашнего матча при счете 0:2. В «Реале» ту замену прокомментировали предельно дипломатично (несварение), но испанские медиа писали о панических атаках. В эту версию верилось больше: легко сойти с ума, когда любой рикошет оборачивается голом в твои ворота.

Тибо Куртуа в матче против «Брюгге» в ЛЧGetty Images

Казалось, Куртуа окончательно поплывет: например, смирится, что «Реал» – не его клуб, и попросит о трансфере либо зимой, либо после Евро. Но Тибо не сдался. Уже в октябре парень быстро разобрался со всеми несварениями, кайфово сгонял в сборную (два сухих матча с лузерами – пришла уверенность), затем пережил с «Реалом» единственное поражение в сезоне, а потом принялся неистово жечь.

Для начала – пять нулей против андеров, от «Эйбара» до «Галатасарая». После них – спасительный забег в штрафную «Валенсии»: благодаря активности Куртуа Бензема сравнял счет, когда часики арбитра уже дотикали. Безупречное Класико в исполнении Тибо уже никого не удивило, феерия против «Атлетико» в финале Суперкубка Испании – тоже. В Саудовской Аравии он максимально уверенно провел основное время, а потом взял пенальти и принес Зидану первый трофей после камбэка. В ответ Зинедин, который редко выделяет кого-то персонально, похвалил бельгийца – так француз официально признал, что проблем с первым номером больше нет.

Дальше все сложилось совсем логично. Уровень отбитых ударов поднялся до 80% (топ-стата), а Ла Лига признала Куртуа лучшим игроком турнира в январе. Для вратаря это подвиг: подобный приз последний раз брал Кейлор Навас в 2014 году, когда еще прыгал за «Леванте». Так что Тибо настоящий король – бельгиец превратил худший период в карьере в лучший.

У волшебной транформации Куртуа есть два объяснения. Первое – скучное и чисто бытовое: вся оборона «Реала» созрела и стала поразительно надежной. «Мадрид» входит в топ-5 Европы по допущенным моментам (чем меньше, тем лучше), а ценность одного удара в створ Тибо в среднем составляет 0,3 xG – спасибо Рамосу и другим дефам. С игры в раму пробили 54 раза (10 пропущенных) за весь сезон Ла Лиги: аналитики из профессиональных клубов уверены, что это слишком мелкая дистанция для оценки. Иными словами, Куртуа оверперформит, и его ждет неминуемый регресс к среднему. Но сейчас Тибо все равно в порядке – не ошибается на дальних ударах, угадывает с позицией при ударах в упор, эффектно летает (последний пример – сэйв против «Сельты») и терпимо играет ногами.

Но есть и вторая причина удивительного преображения – чисто психологическая. Если отследить все высказывания Куртуа, то окажется, что он выдает нетипичные для голкиперов вещи. «Я лучший вратарь мира», «Я всегда знал себе цену», «Соперники психуют, когда я прихожу на угловой», – риторика бельгийца попахивает нескромностью, но он сам верит в то, что говорит.

Возможно, эта самовлюбленность в стиле Криштиану Роналду и спасла его во время дискомфортной акклиматизации в «Реале». Он мог врубить мямлю, закрыться и сдуться, но ни на секунду не прекращал думать, что на планете нет вратарей круче, чем Тибо Куртуа – это и помогло вернуться на свой уровень.

Теперь гол Смолова в ворота «Мадрида» смотрится еще престижнее. Федя не просто ввалил фавориту на «Бернабеу» и помог «Сельте» заработать важнейшее очко, но и пробил одного из сильнейших вратарей мира на пике формы. Идеальный трамплин, чтобы закрепиться в Примере, огорчая тех, кто по всем параметрам слабее Тибо Куртуа. Главный босс уже пройден – теперь можно выдохнуть и спасать Виго от вылета.

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