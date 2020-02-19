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Radio Continental: «Лос-Анджелес Гэлакси» интересуется Месси

Radio Continental: «Лос-Анджелес Гэлакси» интересуется Месси
Eurosport

48 мин. назад

Трансферная сага Лео переместилась за океан.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может стать игроком клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».

Radio Continental сообщает, что руководство клуба уже связывалось с Хорхе Месси, отцом и агентом 32-летнего футболиста. «Гэлакси» необходим звездный форвард, который заменил бы ушедшего в «Милан» Златана Ибрагимовича.

  • Действующий контракт Месси с «Барсой» истекает летом 2021 года.
  • Лео может покинуть клуб после окончания сезона-2019/20 из-за конфликта с руководством.

Кака: «Допускаю, что Месси может уйти из «Барселоны»

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