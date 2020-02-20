«Барселона» объявила о приобретении из «Леганеса» форварда сборной Дании Мартина Брэйтуэйта. Он подписал с «сине-гранатовыми» соглашение до 2024 года.

Каталонский клуб заплатил за 28-летнего нападающего отступные в размере 18 миллионов евро. Новая клаусула составила 300 млн евро.

Трансферное окно в Европе закрылось 1 февраля, но «Барса» получила специальное разрешение от медицинской комиссии чемпионата Испании на подписание футболиста из Примеры или в статусе свободного агента. Исключение на дозаявку игрока вне оговоренного УЕФА периода стало возможным из-за длительных травм нападающих Усмана Дембеле и Луиса Суареса, выбывших до конца сезона.

Брэйтуэйт перешел в «Леганес» в январе 2019 года из «Мидлсбро» на правах аренда, летом испанский клуб выкупил его за 5 миллионов евро и сделал вторым самым дорогим приобретением в истории.

В чемпионате-2019/20 датчанин провел 24 матча и забил шесть мячей.

«Барселоне» разрешат купить форварда из-за травм Суареса и Дембеле. У нее было 9 претендентов

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