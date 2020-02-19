Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о скандале с пиар-агентством, у которого якобы есть контракт с президентом клуба Жозепом Бартомеу для создания положительного образа менеджера. Через социальные сети пиарщики критикуют футболистов «блауграны», чтобы выставить в хорошем свете Жозепа.

– Во вторник, 18 февраля, Бартомеу общался с лидерами раздевалки на тему случая с соцсетями. Вас устроили его объяснения?

– Правда меня немного удивила, потому что я был в отъезде. Когда прилетел в Каталонию, то узнал немного обо всем. Президент рассказал нам то же самое, о чем ранее говорил публично, теми же словами, что и на пресс-конференции: что сложилась такая ситуация и что конкретно произошло. Не могу сказать вам ничего больше, знаю то же, что и вы. Все, что Бартомеу говорил лидерам в частной беседе, он повторял журналистам.

– Но вас устроили эти объяснения?

– Правда в том, что мне кажутся странными дела, подобные этому. Но меня также убедили, что появятся доказательства [непричастности Бартомеу]. Нужно подождать, чтобы удостовериться, правда это или нет. Не могу сказать большего, тоже жду, чем все закончится. Но это и правда очень странная история, – заявил Месси в интервью газете El Mundo Deportivo.

17 февраля радио Cadena Ser сообщило, что Жозеп Бартомеу заключил соглашение с аналитическим агентством I3 Ventures, которое ведет более 100 аккаунтов в соцсетях и критикует ведущих футболистов «Барселоны». Это сделано для поддержки Бартомеу на президентских выборах «сине-гранатовых» в 2021 году.

Пресс-служба клуба уже опровергла связь I3 Ventures с названными аккаунтами и объявила, что пойдет в суд, но 18 февраля Cadena Ser предоставило доказательства, что шесть профилей в соцсетях, критиковавших игроков «Барсы», принадлежат пиар-конторе.

«Барса» платит за поддержку Бартомеу в соцсетях. В постах критиковались Месси, Пике и Гвардиола

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