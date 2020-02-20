Капитан «Барселоны» Лионель Месси порассуждал, как сказался уход Криштиану Роналду на игре мадридского «Реала».

«После его ухода «Реал» лишился большого количества голов, и было очевидно, что это произойдет. Но Криштиану дает команде и много другого – я уже говорил, что его голы воспринимаются как нечто обыденное. У «Реала» прекрасные игроки, но он забивает по 50 мячей за сезон», – приводит слова 32-летнего Месси Mundo Deportivo.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.

В текущем сезоне Криштиану забил 20 мячей.

Месси: «Скандал с соцсетями странный, но меня убедили, что невиновность Бартомеу докажут»

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме