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Месси: «У «Реала» прекрасные игроки, но Роналду забивает по 50 мячей за сезон»
Лео понял тревожные для «Мадрида» последствия сразу.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси порассуждал, как сказался уход Криштиану Роналду на игре мадридского «Реала».
«После его ухода «Реал» лишился большого количества голов, и было очевидно, что это произойдет. Но Криштиану дает команде и много другого – я уже говорил, что его голы воспринимаются как нечто обыденное. У «Реала» прекрасные игроки, но он забивает по 50 мячей за сезон», – приводит слова 32-летнего Месси Mundo Deportivo.
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
- В текущем сезоне Криштиану забил 20 мячей.
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