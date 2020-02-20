Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, каких футболистов он обсуждает со своим сыном Тьяго.

«У Тьяго есть несколько любимых игроков. Ему очень нравится футбол. Он часто спрашивает о Луисе [Суаресе], с которым у меня близкие отношения, о Гризманне. Часто говорит про Видаля из-за его прически – с самого первого дня, как он ее увидел.

Что касается игроков не из «Барселоны», то мы обсуждаем Килиана [Мбаппе], Криштиану [Роналду], Неймара. В общем, Тьяго осведомлен обо всем, ему многое нравится», – цитирует Месси Daily Star.

Тьяго – старший из трех сыновей Лео. Его братьев зовут Матео и Чиро.

В чемпионате Испании-2019/20 Месси провел 19 матчей, забил 14 мячей и отдал 12 голевых передач.

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