Месси – о сыне: «Обсуждаем с Тьяго Криштиану, Мбаппе и прическу Видаля»
Старший сынишка Лео серьезно интересуется футболом.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, каких футболистов он обсуждает со своим сыном Тьяго.
«У Тьяго есть несколько любимых игроков. Ему очень нравится футбол. Он часто спрашивает о Луисе [Суаресе], с которым у меня близкие отношения, о Гризманне. Часто говорит про Видаля из-за его прически – с самого первого дня, как он ее увидел.
Что касается игроков не из «Барселоны», то мы обсуждаем Килиана [Мбаппе], Криштиану [Роналду], Неймара. В общем, Тьяго осведомлен обо всем, ему многое нравится», – цитирует Месси Daily Star.
- Тьяго – старший из трех сыновей Лео. Его братьев зовут Матео и Чиро.
- В чемпионате Испании-2019/20 Месси провел 19 матчей, забил 14 мячей и отдал 12 голевых передач.
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