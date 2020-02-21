Бывшие власти Аргентины подозреваются в незаконной слежке за 60 известными гражданами Аргентины, в число которых входит капитан «Барселоны» и национальной сборной Лионель Месси.

По информации Infobae, открыто расследование против экс-президента Маурисио Макри и его правительства. Им вменяется незаконная слежка за 60 известными аргентинцами с привлечением спецслужб. Открывший дело судья Родольфо Каникоба считает, что получение информации о гражданах было необоснованным. В частности, по запросу властям предоставлялись сведения о выездах Месси и остальных из страны.

Месси – обладатель 36 титулов с «Барселоной». В составе сборной он выиграл Олимпиаду-2008 и молодежный чемпионат мира 2015 года.

Лео выиграл шесть «Золотых мячей» – это абсолютный рекорд среди футболистов.

Макри сложил президентские полномочия 10 декабря 2019 года.

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