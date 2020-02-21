Новичок «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт неудачно выступил на презентации на домашнем стадионе клуба «Камп Ноу».

28-летний нападающий из Дании не смог удержать мяч на голове, а потом продемонстрировал серию финтов и несколько раз обработал мяч из рук вон плохо. В соцсетях смеются над неудачей Брэйтуэйта.

«Барселона» купила Брэйтуэйта у «Леганеса» за 18 миллионов евро после травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Ла Лига выдала разрешение на трансфер, несмотря на закрытое трансферное окно.

Контракт подписан до 2024 года, сумма отступных – 300 миллионов евро.

«Барса» купила форварда «Леганеса» за 18 млн евро. Сделку одобрили из-за травм Дембеле и Суареса

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