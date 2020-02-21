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Президент Ла Лиги назвал Смолова футбольной легендой

Президент Ла Лиги назвал Смолова футбольной легендой
Eurosport

38 мин. назад

Мужчину впечатлил гол Федора «Реалу».

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оставил положительный комментарий в адрес российского нападающего «Сельты» Федора Смолова.

В официальном инстаграм-аккаунте Примеры появился фотоколаж со Смоловым, Александром Мостовым и Валерием Карпиным, которые тоже забивали за испанский клуб. «Смолов – новый царь «Сельты», – написано под публикацией. Тебас оставил комментарий на русском языке: «Футбольные легенды!»

  • Смолов перешел в «Сельту» из московского «Локомотива» в январе 2020 года на правах аренды до конца сезона.
  • Федор вышел в основе против «Реала» и открыл счет на седьмой минуте.

«Можно улетать со спокойной душой». Смолов пошутил о голе «Реалу» в «Вечернем Урганте»

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