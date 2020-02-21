Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оставил положительный комментарий в адрес российского нападающего «Сельты» Федора Смолова.

В официальном инстаграм-аккаунте Примеры появился фотоколаж со Смоловым, Александром Мостовым и Валерием Карпиным, которые тоже забивали за испанский клуб. «Смолов – новый царь «Сельты», – написано под публикацией. Тебас оставил комментарий на русском языке: «Футбольные легенды!»

Смолов перешел в «Сельту» из московского «Локомотива» в январе 2020 года на правах аренды до конца сезона.

Федор вышел в основе против «Реала» и открыл счет на седьмой минуте.

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