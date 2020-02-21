Бывший игрок сборной Испании Фернандо Морьентес похвалил российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Черышев – важный игрок. Я в восторге от его игры. Ему нужно восстановиться после травмы. В последнем поединке все были рады его игре. Кто раньше станет топовым европейским игроком – Черышев или Головин? Мне больше нравится Черышев, его стиль игры. Он один из лучших», – цитирует Морьентеса «Чемпионат».

В первом матче 1/8 финала против «Аталанты» (1:4) Черышев вышел на замену и забил единственный мяч «Валенсии».

Морьентес выступал за «Валенсию» с 2006-го по 2009-й и забил 19 мячей в 66 матчах.

Фернандо трижды выигрывал ЛЧ в составе «Реала».

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