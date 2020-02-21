Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре прокомментировал трансфер нападающего команды Мартина Брэйтуэйта в «Барселону».

«Испанские футбольные власти поимели нас. Чего вы требуете от меня? Чтобы я плакался? Ну слушайте, ничего особенного не произошло.

Пока солнце встает на Востоке, и нам разрешено выставлять на матчи 11 футболистов, разрешено иметь обойму из 26 игроков – до тех пор, пока это не прекратилось, у нас есть шанс», – цитирует Агирре Football Espana.

«Барселоне» разрешили подписать Брэйтуэйта вне трансферного окна из-за травм, полученных Луисом Суаресом и Усманом Дембеле.

«Сине-гранатовые» заплатили за трансфер Брэйтуэйта 18 млн евро.

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