Хави выдвинул 8 требований «Барселоне», когда велись переговоры о его назначении вместо Вальверде

Стали известны детали переговоров между «Барселоной» и главным тренером «Аль-Садда» Хави, которые состоялись в январе 2020 года.

Как сообщает Cadena Ser, Хави выдвинул «Барсе» восемь условий, при соблюдении которых он согласился бы возглавить команду. В частности, экс-полузащитник «блауграны» хотел вернуться на «Камп Ноу» не зимой, а летом.

Хави хотел полного контроля в спортивной сфере, возвращения в клуб Карлеса Пуйоля и Йорди Кройфа, а также включения в тренерский штаб своего брата. Хави рассчитывал на реформы в медицинском штабе «сине-гранатовых» и смены главы службы.

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу был удивлен требованиями Хави и свернул переговоры.

«Барсу» после увольнения Эрнесто Вальверде возглавил Кике Сетьен.

«Барса» купила форварда «Леганеса» за 18 млн евро. Сделку одобрили из-за травм Дембеле и Суареса

Подписывайся на нас Вконтакте