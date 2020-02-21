В интернете появились изображения формы «Барселоны», в которой «блауграна» будет выступать в сезоне-2020/21.

Первый (основной) комплект выполнен в классических сине-гранатовых цветах, второй – в черно-золотых, третий – в розовом. Несколько игроков «Барсы» уже провели фотосессию в новой форме и высоко оценили решения технического спонсора команды – компании Nike.

В турнирной таблице чемпионата Испании-2019/20 «Барселона» занимает вторую строчку, на счету команды Кике Сетьена 52 очка.

Лидирует «Реал» – у команды Зинедина Зидана 53 балла.

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