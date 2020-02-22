«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче 25-го тура чемпионата Испании – 5:0.

Счет в игре после великолепного слаломного прохода открыл капитан «блауграны» Лионель Месси.

Затем Лео забил еще один класснейший мяч – прошел пару соперников на дриблинге и точно пробил в дальний угол.

Еще до перерыва Месси оформил хет-трик, закрыв вопрос о победителе встречи.

В самом конце игры Месси снова отличился: аргентинец оформил покер, голевую передачу ему отдал новичок «Барсы» Мартин Брэйтуэйт.

Затем Брэйтуэйт еще и поучаствовал в атаке, приведшей к голу Артура.

Брэйтуэйт перешел в «Барсу» вне сроков трансферного окна – «сине-гранатовым» разрешили провернуть трансфер из-за серьезных травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Команда Кике Сетьена временно возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 55 очков. У «Реала» 53 очка и матч в запасе.

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