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Богоподобный покер Месси и первый ассист Брэйтуэйта – «Барса» элегантно раскатала «Эйбар»
Лео вернулся в топовую форму в аккурат перед стартом «сине-гранатовых» в плей-офф Лиги чемпионов.
«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче 25-го тура чемпионата Испании – 5:0.
Счет в игре после великолепного слаломного прохода открыл капитан «блауграны» Лионель Месси.
Затем Лео забил еще один класснейший мяч – прошел пару соперников на дриблинге и точно пробил в дальний угол.
Еще до перерыва Месси оформил хет-трик, закрыв вопрос о победителе встречи.
В самом конце игры Месси снова отличился: аргентинец оформил покер, голевую передачу ему отдал новичок «Барсы» Мартин Брэйтуэйт.
Затем Брэйтуэйт еще и поучаствовал в атаке, приведшей к голу Артура.
- Брэйтуэйт перешел в «Барсу» вне сроков трансферного окна – «сине-гранатовым» разрешили провернуть трансфер из-за серьезных травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
- Команда Кике Сетьена временно возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 55 очков. У «Реала» 53 очка и матч в запасе.
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